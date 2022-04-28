Феттель ответил на вопрос о возможном возвращении в «Ред Булл»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель не исключил, что может вернуться в «Ред Булл». Нынешний контракт немца с «Астон Мартин» истекает по окончании сезона. При этом в «Ред Булл» может освободиться место, которое сейчас занимает Серхио Перес. Феттель отказался говорить о будущем, но не стал отвергать возможность возвращения в «Ред Булл» — команду, с которой он выиграл четыре чемпионских титула.
«Я уже давно не говорил с Кристианом Хорнером. Поэтому я не знаю, что будет. Время покажет. Прямо сейчас мы думаем о том, какие перед нами стоят задачи. Перед нами есть гора, которую нужно покорить», — цитирует Феттеля Formula1News.co.uk.
Ранее в руководстве «Астон Мартин» отметили, что хотели бы сохранить в команде Феттеля. При этом в команде признают, что дальнейшие перспективы будут зависеть от состояния болида «Астон Мартин».
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