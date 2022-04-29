Герхард Бергер объяснил, почему у «Феррари» могут возникнуть проблемы

Экс-пилот Формулы-1 Герхард Бергер высказался о пилоте «Феррари» Карлосе Сайнсе, отреагировав также на высказывание руководителя «Скудерии» Маттиа Бинотто. Ранее Маттиа заявил, что у его команды лучшая пара пилотов в Формуле-1. По мнению Бергера, именно из-за нынешней ситуации с Сайнсом у «Феррари» могут возникнуть проблемы.
«В подобных ситуациях всегда оставляют такие высказывания, независимо от того, что говорящий думает на самом деле. Поскольку второй гонщик заполучил контракт на длительный срок, остаётся только так и говорить.
Серхио Перес действительно заметно сильнее, в том числе и как командный игрок. В отличие от Сайнса, он хорошо знает свою ситуацию в команде. У Сайнса всё ещё есть амбиции бороться за место первого номера в «Феррари». Пока не вижу, чтобы это работало, но он ничего не может с этим поделать. Так что полагаю, у «Феррари» могут возникнуть проблемы с этим, поскольку Сайнс пока не готов стать вторым номером», — приводит слова Бергера Speedweek.
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