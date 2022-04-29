Хорнер — о гонке в Имоле: моя нога стучала по полу сильнее, чем шлем — Леклеру по голове

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что на Гран-при Эмилии-Романьи ему пришлось немало понервничать, несмотря на победу пилота своей команды Макса Ферстаппена.
«Моя нога стучала по полу сильнее, чем шлем — Шарлю Леклеру по голове. Проблема в таких гонках заключается в том, что на последних 10-15 кругах можно лишь проиграть. Кроме того, трудности вызывают погодные условия. То и дело поступают сообщения о грядущих дождях, и в голове начинают закрадываться мысли о всех этих вещах, связанных с надёжностью. А вообще вся команда проделала феноменальную работу», — приводит слова Хорнера GPFans со ссылкой на его выступление в F1 Nation podcast.
Напомним, ещё один гонщик «Ред Булл» Серхио Перес по итогам Гран-при Эмилии-Романьи стал вторым. Топ-3 замкнул Ландо Норрис из «Макларена». Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал шестой результат.
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