Ральф Шумахер: Хэмилтон должен признать, что Расселл сейчас пилотирует лучше

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мыслями о ситуации с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, неудачно начавшим нынешний сезон «Королевских гонок».



«Думаю, настало время поговорить о Льюисе Хэмилтоне. Сейчас он должен задаться вопросом, почему Джордж Расселл намного быстрее его. 13-е место, конечно, не тот результат, к которому он стремится. Он должен признать, что Расселл сейчас пилотирует лучше. Если в течение следующих нескольких недель всё будет продолжаться в том же духе, то в команде может сложиться интересная ситуация», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Germany.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Хэмилтон после четырёх этапов занимает седьмое место, имея в активе 28 очков.