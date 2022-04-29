Миллер отреагировал на слухи о переходе из «Дукати» в LCR Honda

Гонщик заводской команды «Дукати» в MotoGP Джек Миллер опроверг информацию, что на фоне успехов других райдеров «Дукати» он может перейти перед сезоном-2023 в команду LCR Honda. Считается, что место Миллера в заводском коллективе «Дукати» могут занять Хорхе Мартин или Энеа Бастьянини.
«В этом слухе нет никакой правды. У меня нет представления, откуда он взялся. Я был весьма удивлён, когда прочитал об этом. Ноль правды в таком слухе.
Мы ни с кем не обсуждали переход. Мы только начинаем разговоры сейчас, глупый сезон набирает обороты. Без сомнений, я знаю «Дукати», я уже некоторое время здесь, знаю, как всё работает. Для меня «Дукати» как дом. Так что нужно что-то серьёзное, что заставило бы меня куда-то перейти», — приводит слова Миллера Speedcafe.
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