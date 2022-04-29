В «Ред Булл» предположили, каким будет соперничество с «Феррари» в ходе этого сезона Ф-1

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи поделился мыслями о соперничестве своей команды с «Феррари» в этом сезоне Формулы-1.



«Самая ли быстрая теперь машина у «Ред Булл»? Да, вероятно, теперь можно так говорить. А вообще мне кажется, что соперничество между нами будет проходить так же, как оно проходило в прошлом году между нами и «Мерседесом». Некоторые трассы будут лучше подходить одним болидам, а какие-то — другим. Пока состоялось лишь четыре гонки, так что ещё рано давать прогнозы. Кроме того, не стоит забывать, что бюджеты команд теперь ограничены», — приводит слова Ньюи Racingnews365 со ссылкой на F1 Nation Podcast.



После четырёх Гран-при «Ред Булл» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 113 очков. «Феррари» со 124 очками занимает первое место.