Фернандо Алонсо указал на недостатки новых правил Формулы-1
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Испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мыслями об изменениях в Формуле-1, которые принесли новые правила.
«Быть может, я не так позитивен, как другие пилоты. Конечно, стоит признать, что преследовать соперников стало проще. С точки зрения аэродинамики мы не теряем столько прижимной силы, как раньше, но шины по-прежнему доставляют проблемы, так как довольно быстро изнашиваются.
Предполагается, что новые правила позволят командам вести более плотную борьбу и шанс выигрывать гонки появится у большего числа пилотов. Но что касается квалификаций, то там по-прежнему борются команды, а не гонщики. Думаю, это нужно продолжать изучать и улучшать», — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.
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