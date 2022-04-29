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Вассёр обвинил другие команды Формулы-1 в «подковёрных играх» с весом болида

Вассёр обвинил другие команды Формулы-1 в «подковёрных играх» с весом болида
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Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заявил, что другие команды Формулы-1 лоббируют увеличение стартового веса болидов. В настоящее время ходят слухи, что команды давят на FIA, чтобы ещё больше увеличить вес.

«Если честно, я не понимаю все эти разговоры. Мне казалось, что при создании нового болида вес машины был главной целью. Нельзя вспоминать об этом в последнюю минуту. Мне кажется, что некоторые команды вели подковёрные игры с FIA, рассчитывая, что минимальный вес будет увеличен.

Это стало бы абсолютной несправедливостью. В ходе работы над проектом мы приняли несколько принципиальных решений, они были сложными. В том числе эти решения были связаны с весом. Но хорошо известно, что в Формуле-1 каждый пытается вести свои игры», — цитирует Вассёра Motorsport.

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