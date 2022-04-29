«Уильямс» использует специальный логотип на Гран-при Майами. Фото
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Пресс-служба команды «Уильямс» объявила об использовании специального тематического логотипа во время Гран-при Майами. Команда использует монограмму буквы W, которая выполнена в обновлённом варианте. Утверждается, что дизайн был вдохновлён жизнью Майами. Авторы перевернули букву W, превратив её в M.
Обновлённый логотип будет использоваться на всех платформах «Уильямса» в Майами. Команда разработала новую символику вместе с компанией Surge.
На Гран-при Майами «Уимльямс» использует и новую ливрею болида. В разработке также участвовали специалисты Surge.
Гран-при Майами будет проходить с 6 по 8 мая.
«Уильямс» после четырёх этапов сезона занимает последнее место в Кубке конструкторов. Команда набрала всего одно очко.
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