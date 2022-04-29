Алонсо: это Формула-1, Хэмилтон может провести отличную гонку, но стать лишь 13-м

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мнением о проблемах, с которыми в нынешнем сезоне столкнулся семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Гонщик «Мерседеса» после четырёх этапов сезона занимает лишь седьмое место. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поспешил заверить, что проблемы Хэмилтона связаны с плохим состоянием болида команды.
«Это Формула-1. Так было всегда. Когда Айртон Сенна побеждал, он был за рулём самой быстрой машины. Когда я выиграл свои два титула, у меня была самая быстрая машина. Михаэль Шумахер тоже побеждал за рулём лучшего болида.
Льюис побил множество рекордов. Он стал лучшим по количеству поулов в истории, потому что у него была самая быстрая машина. А теперь он может провести очень хорошую гонку, но стать лишь 13-м. Это Формула-1», — цитирует Алонсо RacingNews365.
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