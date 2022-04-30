В «Астон Мартин» хотят обновлять авто к каждому Гран-при

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак выразил мнение, что его команда должна стремиться обновлять авто к каждой гонке, чтобы ещё больше раскрыть его потенциал.



«Мы хотим вносить обновления к каждой гонке. Хотим, чтобы это был непрерывный процесс: порой он может протекать быстрее, порой — медленнее, но важно поддерживать развитие.



Мы акцентируем внимание на трёх основных пунктах. Один из них, аэродинамика, самый важный. Второй момент — вес автомобиля. Тоже очень важная составляющая. И третий пункт заключается в том, чтобы обеспечить лучшую обратную связь с пилотами. В общем, мы должны дать нашим гонщикам лучшее представление о машине, чтобы они могли извлечь из неё максимум. В Имоле мы уже сделали небольшой шаг вперёд. Будем ожидать новых», — приводит слова Крака Motorsport Week.

Новость по теме Феттель ответил на вопрос о возможном возвращении в «Ред Булл»