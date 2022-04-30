Тото Вольф отреагировал на отмену парада руководителей команд на Гран-при Майами

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об отмене парада руководителей команд, который должен был состояться на Гран-при Майами.



«Признаться, я предпочитаю не участвовать в подобных мероприятиях. Не думаю, что руководители или владельцы команд должны приветствовать болельщиков. Я люблю их, но внимание должно быть обращено на гонщиков. Это они спортсмены, гладиаторы, участвующие в заездах. Но, конечно, мы должны быть очень благодарны за внимание, которое получаем от средств массовой информации. Спорт процветает, рейтинги растут, коммерческие доходы растут, и мы должны сделать всё возможное, чтобы удовлетворить потребности СМИ и болельщиков», — приводит слова Вольфа издание Nextgen-Auto.

Гран-при Майами состоится с 6 по 8 мая.