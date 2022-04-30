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В ФИА высказались о возможном отказе Формулы-1 от DRS

В ФИА высказались о возможном отказе Формулы-1 от DRS
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Главы отдела аэродинамики Международной автомобильной федерации (ФИА) Джейсон Сомервилль выразил мнение, что Формула-1 может избавиться от системы снижения лобового сопротивления (DRS).

«Я думаю, что большинство из нас чувствуют, что в долгосрочной перспективе мы бы все очень хотели попытаться постепенно отказаться от DRS, если, конечно, сможем. Хотя, естественно, нельзя принимать такое решение в одночасье. Сейчас для автомобиля 2026 года мы рассматриваем различные решения. И, возможно, DRS не обязательно будет играть такую важную роль в концепции этих болидов», — приводит слова Сомервилля издание RaceFans, ссылаясь на его интервью для канала peterwindsor в YouTube.

Ранее ФИА представила принципы, по котором будет создаваться технический регламент чемпионата мира на сезон-2026 по части автомобилей.

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