«Это нужно изменить». Макс Ферстаппен — о формате гоночных уик-эндов
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал новый сокращённый формат гоночных уик-эндов.
«Теперь наш четверг длится очень долго, хоть официально больше не является рабочим днём. Мы тратим столько же времени или даже больше.
Приехать пораньше — не проблема, но весь день становится длиннее. Раз уж количество гонок стало больше, хотелось бы, чтобы уик-энд был короче. Но на самом деле теперь, когда гонок в календаре стало больше, уик-энды для нас стали лишь длиннее. Это определённо нужно изменить», — приводит слова Ферстаппена GPFans.
В личном зачёте пилотов Формулы-1 Ферстаппен в настоящее время занимает второе место, имея в активе 59 очков. Возглавляет рейтинг гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. На его счету 86 баллов.
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