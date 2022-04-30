В «Альпин» рассказали, почему ломается их новый мотор. Дело не в самом двигателе

Исполнительный директор департамента двигателей команды Формулы-1 «Альпин» Бруно Фамин поделился мыслями о проблемах надёжности силовой установки в начале сезона.

«Я думаю, что проблемы с надёжностью так или иначе есть у всех. Мы не единственные, у кого возникают сложности. А вообще я считаю, что новое поколение автомобилей с новым шасси, новой аэродинамикой создаёт определённый уровень ограничений для болидов. Кроме того, они сейчас очень жёсткие в плане работы подвески. Не стоит забывать и о проблеме дельфинирования. И иногда всё это в комплексе непосредственно влияет на работу двигателя», — приводит слова Фамина издание Racingnews365.



После четырёх этапов Формулы-1 нынешнего сезона «Альпин» занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея в активе 22 очка.