В «Альпин» рассказали, почему ломается их новый мотор. Дело не в самом двигателе

Исполнительный директор департамента двигателей команды Формулы-1 «Альпин» Бруно Фамин поделился мыслями о проблемах надёжности силовой установки в начале сезона.
«Я думаю, что проблемы с надёжностью так или иначе есть у всех. Мы не единственные, у кого возникают сложности. А вообще я считаю, что новое поколение автомобилей с новым шасси, новой аэродинамикой создаёт определённый уровень ограничений для болидов. Кроме того, они сейчас очень жёсткие в плане работы подвески. Не стоит забывать и о проблеме дельфинирования. И иногда всё это в комплексе непосредственно влияет на работу двигателя», — приводит слова Фамина издание Racingnews365.
После четырёх этапов Формулы-1 нынешнего сезона «Альпин» занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея в активе 22 очка.
- 30 апреля 2022
-
15:59
-
15:28
-
14:32
-
13:50
-
12:56
-
12:04
-
11:24
-
10:28
-
09:49
-
00:52
- 29 апреля 2022
-
23:05
-
21:35
-
20:32
-
19:52
-
18:13
-
17:51
-
16:24
-
16:17
-
15:19
-
15:15
-
14:54
-
14:21
-
13:23
-
12:21
-
11:12
-
10:43
-
09:49
-
00:24
- 28 апреля 2022
-
23:24
-
23:11
-
22:08
-
20:25
-
19:21
-
17:32
-
16:21