Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Альпин» рассказали, почему ломается их новый мотор. Дело не в самом двигателе

В «Альпин» рассказали, почему ломается их новый мотор. Дело не в самом двигателе
Комментарии

Исполнительный директор департамента двигателей команды Формулы-1 «Альпин» Бруно Фамин поделился мыслями о проблемах надёжности силовой установки в начале сезона.

«Я думаю, что проблемы с надёжностью так или иначе есть у всех. Мы не единственные, у кого возникают сложности. А вообще я считаю, что новое поколение автомобилей с новым шасси, новой аэродинамикой создаёт определённый уровень ограничений для болидов. Кроме того, они сейчас очень жёсткие в плане работы подвески. Не стоит забывать и о проблеме дельфинирования. И иногда всё это в комплексе непосредственно влияет на работу двигателя», — приводит слова Фамина издание Racingnews365.

После четырёх этапов Формулы-1 нынешнего сезона «Альпин» занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея в активе 22 очка.

Новость по теме
Алонсо: это Формула-1, Хэмилтон может провести отличную гонку, но стать лишь 13-м
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022