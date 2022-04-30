Вандорн стал победителем гонки Формулы-Е в Монако

Гонщик «Мерседеса» Стоффель Вандорн стал победителем гонки Формулы-Е в Монако. Экс-пилот Формулы-1 впервые в нынешнем сезоне выиграл гонку.



Второй результат показал Митч Эванс, представляющий «Ягуар». Тройку лучших замкнул Жан-Эрик Вернь из команды «Течита».

Благодаря этой победе Вандорн вышел в лидеры в зачёте пилотов Формулы-Е.

Формула E. Монако



1. Стоффель Вандорн («Мерседес») – 30 кругов

2. Митч Эванс («Ягуар») +1,285

3. Жан-Эрик Вернь («Течита») +3,293

4. Робин Фряйнс («Энвижн») +3,467

5. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +3,952

6. Лукас ди Грасси («Вентури») +8,133

7. Ник Кэссиди («Энвижн») +15,273

8. Себастьян Буэми («Ниссан-Дамс») +17,773

9. Джейк Дэннис («Андретти») +17,820

10. Ник де Врис («Мерседес») +18,283