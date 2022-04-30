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Вандорн стал победителем гонки Формулы-Е в Монако

Вандорн стал победителем гонки Формулы-Е в Монако
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Гонщик «Мерседеса» Стоффель Вандорн стал победителем гонки Формулы-Е в Монако. Экс-пилот Формулы-1 впервые в нынешнем сезоне выиграл гонку.

Второй результат показал Митч Эванс, представляющий «Ягуар». Тройку лучших замкнул Жан-Эрик Вернь из команды «Течита».

Благодаря этой победе Вандорн вышел в лидеры в зачёте пилотов Формулы-Е.

Формула E. Монако

1. Стоффель Вандорн («Мерседес») – 30 кругов
2. Митч Эванс («Ягуар») +1,285
3. Жан-Эрик Вернь («Течита») +3,293
4. Робин Фряйнс («Энвижн») +3,467
5. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +3,952
6. Лукас ди Грасси («Вентури») +8,133
7. Ник Кэссиди («Энвижн») +15,273
8. Себастьян Буэми («Ниссан-Дамс») +17,773
9. Джейк Дэннис («Андретти») +17,820
10. Ник де Врис («Мерседес») +18,283

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