Серхио Перес: «Ред Булл» решил проблемы с надёжностью

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о работе команды над болидом. Мексиканец заявил, что «Ред Булл» удалось решить проблемы. Перес досрочно закончил Гран-при в Бахрейне, а его напарник Макс Ферстаппен был вынужден сойти на двух Гран-при.



«Мне надежду даёт тот факт, что мы поняли все наши проблемы с надёжностью и решили их. Теперь я надеюсь, что сюрпризов не будет. Конечно, неожиданности возможны, но у меня есть ощущение, что мы справились с проблемами.



Этот вопрос был очень важен для команды. Нам нужно набирать очки в каждом уик-энде. А эти потери были очень болезненными для команды», — цитирует Переса Motorsport Week.

В настоящее время в общем зачёте пилотов лидирует гонщик «Феррари» Шарль Леклер.