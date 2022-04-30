Вольф оценил взаимодействие Хэмилтона и Расселла

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал совместную работу пилотов команды Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла. Как признался глава команды, он доволен взаимодействием пилотов.



«Я очень впечатлён тем, как Джордж освоился в команде и воспринял ситуацию. Доволен тем, как здорово наши пилоты работают вместе. Их взаимодействие — один из немногих ярких моментов на нынешнем этапе. Между ними нет никаких трений. Наоборот, они продуктивно взаимодействуют на благо команды.



Я очень доволен нашим составом. Эти ребята достойны хорошей машины, которая позволит бороться за самые высокие места», — цитирует Вольфа пресс-служба Формулы-1.

Джордж Расселл перешёл в «Мерседес» перед началом нынешнего сезона.