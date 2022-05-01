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Куартараро высказался о перспективах нового контракта с «Ямахой»

Куартараро высказался о перспективах нового контракта с «Ямахой»
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Чемпион MotoGP гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро рассказал о возможности продления контракта с командой. Ранее сообщалось, что он близок к продлению соглашения до конца 2024 года. Но затем после серии неудачных выступлений появились слухи, что Фабио может отказаться от дальнейшего сотрудничества с командой. В «Ямахе» признали, что решение гонщика будет зависеть от состояния мотоцикла.

«Конечно, мой менеджер контактирует с командой. Но во время гоночного уик-энда я предпочитаю сосредоточиться на гонках. Уже потом можно подумать о будущем.

В понедельник у меня будет больше информации. Но пока могу сказать, что я ещё ничего не подписал», — цитирует Куартараро Crash.

При этом в команде уверены, что проблемы будут устранены, а спортсмен продлит контракт.

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