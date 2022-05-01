Серхио Перес: я бы ушёл из Формулы-1, если б в команде меня считали вторым номером

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес признался, что покинул бы Формулу-1, если бы в своей команде его назначили вторым номером, поскольку это было бы неуважением к его карьере.



«Я бы ушёл из Формулы-1, если б в команде меня считали вторым номером. Это было бы неуважительно по отношению к моей карьере. Я участвую в «Королевских гонках», потому что знаю, что могу победить и стать чемпионом. Мне не нужно ничего доказывать кому бы то ни было. Я остаюсь сосредоточенным на победе в чемпионате.



Если бы меня попросили позволить Максу выиграть гонку, в то время как я мог бы выиграть чемпионат, думаю, у нас возникли бы проблемы. Но сейчас всё это неактуально. Команда открыто дала нам понять что хочет, чтобы оба гонщика были впереди. Нет ничего лучше, чем бороться за чемпионство вместе с Максом. У нас лучшая команда, и это помогает нам двигаться вперёд», — приводит слова Переса FOX Sports Mexico.