Штайнер — о Мике Шумахере: для него в новинку использовать болид для обгонов

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о пилоте команды Мике Шумахере.



«Для него в новинку использовать болид для обгонов. В прошлом сезоне мы только отставали, и он слишком редко мог себе это позволить. Но он действительно хочет стать лучше и поэтому сейчас усердно работает», — приводит слова Штайнера Sky Sport со с ссылкой на Die Welt.



В личном зачёте пилотов Формулы-1 нынешнего сезоне Шумахер занимает 19-е место. После четырёх Гран-при Мик пока не набрал ни одного очка. Его напарник по команде, датчанин Кевин Магнуссен, занимает десятое место, имея в активе 15 очков. Возглавляет рейтинг пилот «Феррари» Шарль Леклер, на счету которого 86 баллов.

Ранее мнением о Мике поделился бывший немецкий гонщик Формулы-1 Тимо Глок.