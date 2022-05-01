Дженсон Баттон: я никогда не буду бывшим чемпионом мира. Ненавижу, когда люди так говорят
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Экс-чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон признался, что ненавидит, когда по отношению к нему говорят «бывший чемпион мира», потому что в его глазах он всегда будет им оставаться.
«Звание чемпиона остаётся навсегда. Я никогда не буду бывшим чемпионом мира. Ненавижу, когда люди так говорят. Я чемпион мира, никто не может отнять этого у меня! Признаюсь, не скучаю по Формуле-1. Это вершина спорта, и я не пропускаю 23 гонки, путешествуя по всему миру. Я пришёл в Формулу-1 в 20 лет, а когда уходил, мне было 36, однако на самом деле я мало что узнал о жизни. Мне пришлось повзрослеть», — приводит слова Баттона Gentlemen's Journal.
Ранее Баттон поделился мнением о противостоянии пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Феррари» Шарля Леклера.
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