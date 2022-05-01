Квят и Сидоркова поздравили «Зенит» с победой в чемпионате России

Российский гонщик Даниил Квят опубликовал в своих социальных сетях запись, в которой поздравил футбольный клуб «Зенит» с досрочной победой в чемпионате России.
Также санкт-петербургский клуб поздравила российская гонщица Ирина Сидоркова.
«А «Зенит» чемпион! От всего сердца поздравляю Сергея Богдановича Семака с громкой победой! Очень горжусь, что оказалась в этот момент поблизости», — написала Сидоркова.
«Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
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