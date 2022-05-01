Магнуссен: теперь я не боюсь потерять место в Формуле-1. В жизни есть вещи важнее

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал о том, что изменил свои жизненные приоритеты.

«Формула-1 по-прежнему очень важна, но это не самое главное в твоей жизни. Жизнь вне Формулы-1, связанная с твоей семьёй, — самая важная.

Раньше это было не так. Формула-1 была абсолютно самой важной вещью, и я думал, что счастье один к одному связано с гонками. Если на трассе всё шло плохо, то вся моя жизнь превращалась в сплошное несчастье. Теперь всё не так. Ощущения совсем другие.

Теперь я получаю от гонок намного больше удовольствия. Сейчас Формула-1 – это что-то вроде приятного бонуса, ну или подарка. Я просто могу этим наслаждаться. Также, возможно, мне помогло то, что в прошлом я ушёл из Формулы-1 и для себя закрыл эту главу. И теперь я не боюсь потерять место в Формуле-1», — приводит слова Магнуссена Racingnews365.