Магнуссен: теперь я не боюсь потерять место в Формуле-1. В жизни есть вещи важнее

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал о том, что изменил свои жизненные приоритеты.
«Формула-1 по-прежнему очень важна, но это не самое главное в твоей жизни. Жизнь вне Формулы-1, связанная с твоей семьёй, — самая важная.
Раньше это было не так. Формула-1 была абсолютно самой важной вещью, и я думал, что счастье один к одному связано с гонками. Если на трассе всё шло плохо, то вся моя жизнь превращалась в сплошное несчастье. Теперь всё не так. Ощущения совсем другие.
Теперь я получаю от гонок намного больше удовольствия. Сейчас Формула-1 – это что-то вроде приятного бонуса, ну или подарка. Я просто могу этим наслаждаться. Также, возможно, мне помогло то, что в прошлом я ушёл из Формулы-1 и для себя закрыл эту главу. И теперь я не боюсь потерять место в Формуле-1», — приводит слова Магнуссена Racingnews365.
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