Феттель: интересно было бы отключить DRS и посмотреть, как на самом деле проходят гонки

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель считает, что Формула-1 должна попробовать гонки без DRS и искать решения, чтобы меньше зависеть от этой системы.
«Гонки стали гораздо плотнее, к тому же эффект сопротивления меньше. При этом мы слишком сильно полагаемся на DRS, возможно, в большей степени, чем в прошлом. Интересно было бы отключить DRS и посмотреть, как на самом деле проходят гонки.
Я всегда был осторожен в отношении DRS, потому что изначально эта система создавалась для помощи при проведении обгонов. А теперь порой создается ощущение, что DRS – это вообще единственное, что позволяет вам обгонять. У нас есть регламент, который позволяет нам обгонять и гоняться без DRS. Знаете, DRS не существует 70 лет. Система была введена 10 лет назад в качестве эксперимента», — приводит слова Феттеля PlanetF1.
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