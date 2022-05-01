Пато О'Уорд стал победителем Гран-при IndyCar в Алабаме. Грожан — седьмой

Пилот «Макларена» Пато О'Уорд выиграл Гран-при IndyCar в Алабаме. Вторым на финиш пришёл Алекс Палоу из «Чип Гэнасси». Третий результат продемонстрировал Ринус Викей (Ed Carpenter Racing).

IndyCar. Гран-при Алабамы.

1. Пато О'Уорд («Макларен») — 90 кругов.

2. Алекс Палоу («Чип Гэнасси») +0,98.

3. Ринус Викей (Ed Carpenter Racing) +12,4819.

4. Уилл Пауэр («Пенске») +15,2616.

5. Скотт Диксон («Андретти Автоспорт») +22,8297.

6. Скотт Маклафлин («Пенске») +24,0649.

7. Ромен Грожан («Андретти Автоспорт») +24,5161.

8. Грэм Рейхол («Чип Гэнасси») +31,9173.

9. Александер Росси («Андретти Автоспорт») +33,2497.

15. Кристиан Лундгор («Рейхол Леттерман Лэниган Рейсинг») +37,0416.