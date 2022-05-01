Пато О'Уорд стал победителем Гран-при IndyCar в Алабаме. Грожан — седьмой
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Пилот «Макларена» Пато О'Уорд выиграл Гран-при IndyCar в Алабаме. Вторым на финиш пришёл Алекс Палоу из «Чип Гэнасси». Третий результат продемонстрировал Ринус Викей (Ed Carpenter Racing).
IndyCar. Гран-при Алабамы.
1. Пато О'Уорд («Макларен») — 90 кругов.
2. Алекс Палоу («Чип Гэнасси») +0,98.
3. Ринус Викей (Ed Carpenter Racing) +12,4819.
4. Уилл Пауэр («Пенске») +15,2616.
5. Скотт Диксон («Андретти Автоспорт») +22,8297.
6. Скотт Маклафлин («Пенске») +24,0649.
7. Ромен Грожан («Андретти Автоспорт») +24,5161.
8. Грэм Рейхол («Чип Гэнасси») +31,9173.
9. Александер Росси («Андретти Автоспорт») +33,2497.
15. Кристиан Лундгор («Рейхол Леттерман Лэниган Рейсинг») +37,0416.
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