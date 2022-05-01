Идиятулин выиграл первый этап RDS GP 2022, Чивчян — третий, Цареградцев не прошёл в топ-4

На трассе Moscow Raceway завершился первый этап Гран-при Российской дрифт-серии 2022 года. Главным героем уик-энда стал пилот команды SINTEC FRESH AUTO DRIFT Дамир Идиятулин, который добился максимально возможного результата, победив в квалификации и став лучшим по итогам парных заездов. После блестящей квалификации пилот из Красноярска прошел стадию топ-32 автоматом, проведя обязательный «bye run». А в топ-16 первая дуэль для будущего победителя этапа закончилась ещё до старта — Дмитрий Ермохин (BY Motorsport) оформил сход по техническим причинам.



Следующим соперником Дамира стал Григорий Гусев, и преодолеть сопротивление пилота Lukoil Racing Drift Team Идиятулину удалось только через OMT-заезд. В полуфинале сетка турнирной таблицы свела представителя SINTEC FRESH AUTO DRIFT с Георгием Чивчяном («Форвард Авто») — раздельным решением судей участником финальной дуэли стал Дамир Идиятулин. Другим претендентом на победу стал ещё один пилот «Форвард Авто» Роман Тиводар, но в первом же заезде он допустил ошибку, зацепив обочину, и последовавший разворот его автомобиля решил судьбу первого места.



Топ-3 замкнул Георгий Чивчян. Соперником Гочи по борьбе за место на подиуме стал Евгений Лосев, но обладателя бронзовой награды также удалось определить только через OMT-заезд. В итоге вновь всё решила крепость нервов — Лосев в перезаезде зацепил обочину, от чего его машину отправило в разворот, и место на подиуме гарантировал себе Чивчян.



Одной из сенсаций этапа стал вылет из сражения за место в первой тройке Аркадия Цареградцева. Единственный из вышедших в топ-16 пилотов Fail Crew Darkside завершил свою борьбу в дуэли с будущим серебряным призёром этапа. Приятным сюрпризом стало выступление Леонида Шнайдера — новобранец «Форвард Авто» смог пробиться в топ-8 и блестяще проявил себя в дебютном выступлении в RDS GP 2022.



Следующий этап Гран-при Российской дрифт-серии будет принимать трасса NRing в Нижнем Новгороде. Второй уик-энд RDS GP-2022 пройдёт 21-22 мая.



RDS GP-2022. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT);

Роман Тиводар («Форвард Авто»);

Георгий Чивчян («Форвард Авто»).



RDS GP-2022. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 389 очков;

«Форвард Авто» — 371;

Lukoil Racing Drift Team — 205.