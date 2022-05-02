«Это убило меня». Албон рассказал о своей реакции на роль запасного в «Ред Булл»

Тайско-британский пилот «Уильямса» Александер Албон рассказал о сезоне-2021, когда он выступал за «Ред Булл» в качестве резервного пилота.

Перед началом чемпионата австрийская команда подписала контракт с Серхио Пересом, а Албон стал тест-пилотом.

«Это убило меня. Это было ужасно. Они объявили об этом довольно поздно. Думаю, это было в декабре.



Но они всё ещё верили в меня. Кристиан Хорнер, Хельмут Марко, все в «Ред Булл», и у меня по-прежнему очень хорошие отношения со всеми ими, с теми, с кем я работал.

Тогда я подумал: «Я хочу быть в Формуле-1. Я чувствую, что я самый голодный гонщик из всех, кого знаю, потому что хочу быть в этом спорте больше, чем кто-либо другой».



И очень быстро я понял: «Хорошо, мне нужно сделать лучшую работу, на которую я способен, прямо сейчас, сразу же, и показать свою ценность». Мне нужно показать свою ценность во всём, что не касается пилотирования. У меня был симулятор, и я сразу же приступил к работе.

Я слушал Макса и Серхио по радио, присутствовал на всех гонках. Понятно, что Чеко был новичком, но Макс управлял машиной и в прошлом году, и он говорил о том, насколько лучше чувствует себя задняя часть, насколько она стабильнее. Это немного больно, потому что в тот же момент ты понимаешь, что ты внёс в это вклад.



Я был резервным гонщиком, поэтому мне приходилось присутствовать на каждой гонке. Но, просто находясь там, я не мог спокойно смотреть за гонками. Я просто сидел и старался держаться от этого как можно дальше. Но к этому привыкаешь. Чем больше я сидел и смотрел, как все гоняются, тем больше мне хотелось вернуться в Формулу-1», — приводит слова Албона Racingnews365.