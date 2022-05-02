Браун: в борьбе за победу в Формуле-1 нужна третья команда. Это было бы фантастически

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что в нынешней борьбе за титул в Формуле-1 не хватает третьей команды, которая могла бы дать бой «Феррари» и «Ред Булл».
«Мне очень нравится борьба, которая происходит между «Феррари» и «Ред Булл», но я надеялся, что «Мерседес» к этому времени будет более конкурентоспособным. У них было трудное начало сезона, они невероятно много работают, и я думал, что в Имоле мы увидим некоторый прогресс, однако, похоже, они по-прежнему испытывают трудности.
Я считаю, что в этой борьбе нужна третья команда. Это было бы фантастически.
Между Шарлем и Максом другая динамика, нежели между Максом и Льюисом в прошлом году. Мы видим это на трассе. Будет интересно посмотреть, как это будет развиваться по мере приближения к концу сезона», — приводит слова Брауна RacingNews365.
- 2 мая 2022
-
09:47
-
00:50
- 1 мая 2022
-
23:44
-
23:00
-
22:40
-
21:35
-
19:47
-
18:55
-
17:43
-
16:51
-
15:55
-
15:04
-
14:06
-
13:03
-
12:06
-
12:00
-
10:59
-
10:24
-
09:27
-
00:49
- 30 апреля 2022
-
23:46
-
22:15
-
21:13
-
20:54
-
19:49
-
19:44
-
17:40
-
15:59
-
15:28
-
14:32
-
13:50
-
12:56
-
12:04
-
11:24
-
10:28