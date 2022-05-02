Браун: в борьбе за победу в Формуле-1 нужна третья команда. Это было бы фантастически

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что в нынешней борьбе за титул в Формуле-1 не хватает третьей команды, которая могла бы дать бой «Феррари» и «Ред Булл».

«Мне очень нравится борьба, которая происходит между «Феррари» и «Ред Булл», но я надеялся, что «Мерседес» к этому времени будет более конкурентоспособным. У них было трудное начало сезона, они невероятно много работают, и я думал, что в Имоле мы увидим некоторый прогресс, однако, похоже, они по-прежнему испытывают трудности.

Я считаю, что в этой борьбе нужна третья команда. Это было бы фантастически.

Между Шарлем и Максом другая динамика, нежели между Максом и Льюисом в прошлом году. Мы видим это на трассе. Будет интересно посмотреть, как это будет развиваться по мере приближения к концу сезона», — приводит слова Брауна RacingNews365.