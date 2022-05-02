Глава «Фольксвагена» подтвердил приход «Порше» и «Ауди» в Формулу-1

Немецкие производители «Порше» и «Ауди» приняли решение участвовать в Формуле-1. Об этом сообщил исполнительный директор «Фольксваген» Герберт Дисс.



Дисс также сказал, что подготовка «Порше» к вступлению в высший класс международных автогонок была немного более конкретной.

Ожидается, что «Порше» станет партнёром-мотористом «Ред Булл», в то время как «Ауди» купит одну из действующих команд чемпионата мира. Считается, что среди вариантов для «Ауди» — «Заубер» («Альфа Ромео»), «Астон Мартин», «Уильямс» и «Макларен».

Ранее генеральный директор «Альпин» Лоран Росси выразил мнение о том, что предстоящий приход в Формулу-1 «Порше» и «Ауди» положительно скажется на спорте. Он также подчеркнул, что к новым участникам должно быть справедливое отношение со стороны существующих производителей.