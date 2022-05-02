Албон: некоторые считают Ферстаппена высокомерным, но он просто очень уверен в себе

Тайско-британский пилот «Уильямса» Александер Албон дал комментарий по поводу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, с которым он раньше выступал за одну команду.
«Макс совсем не политик. Он очень прямолинеен, один из самых прямолинейных людей, кого я встречал. У него очень много уверенности в себе. Это было и до того, как он стал чемпионом. Он находится в том положении, когда ему не нужно что-то придумывать, потому что он всегда даёт ответы на трассе.
У него много уверенности в себе, много веры в себя, которая появляется, если ты выигрываешь чемпионат мира, но и до этого. Он находится в таком положении, когда ему не нужно быть политиком, потому что он может просто говорить на трассе. Некоторые люди считают его высокомерным. Я не думаю, что он такой. Я думаю, он просто очень решительный, очень голодный, уверенный в себе, но не высокомерный», — приводит слова Албона RacingNews365.
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