Расселл рассказал, что может помочь «Мерседесу» преодолеть проблему дельфинирования

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что активная подвеска в болиде может помочь решить проблему дельфинирования болида.

«Я уже говорил об активной подвеске раньше. Это было решением в 80-е годы, так что, возможно, это помогло бы и сейчас решить проблему. С точки зрения чисто гоночного и водительского опыта, это сделало бы машины намного быстрее, потому что вы могли бы поставить машину на идеальную высоту для каждого отдельного поворота.



Это довольно простая технология в наши дни, её можно увидеть и на дорожных машинах, особенно на полноприводных автомобилях, которые меняют высоту подвески в зависимости от рельефа местности.

Я не устанавливаю правила, но мне кажется, это могло бы быть интересно», — приводит слова Расселла RacingNews365.