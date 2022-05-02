Риккардо выступил в защиту системы DRS после предложения Феттеля убрать её из Ф-1

Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо высказался по поводу системы DRS в Формуле-1.

Не поймите меня неправильно, в этом году машины стали лучше в плане преследования, и небольшое улучшение было уже в Имоле. Но всё же я не знаю, кто-то обгонял без DRS? Она всё ещё нужна. Знаю, что некоторые люди не очень-то поддерживают DRS в наши дни, но я определённо остаюсь сторонником этой системы.

Вам легче преследовать соперников, но эффект слипстрима ощущается меньше, чем в прошлом году. По крайней мере, я чувствую. Поэтому вам нужна DRS, чтобы получить существенное преимущество на прямой. Думаю, ситуация зависит и от трассы, от размера крыльев. Конечно, можно поиграться с длиной зон DRS, но в каком-то виде её нужно оставить», — приводит слова Риккардо RaceFans.

Ранее пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель выразил мнение, что Формула-1 должна попробовать гонки без DRS и искать решения, чтобы меньше зависеть от этой системы.