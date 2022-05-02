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Вольф отказался связать проблемы «Мерседса» с уходом инженеров

Вольф отказался связать проблемы «Мерседса» с уходом инженеров
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не согласился с популярным мнением, согласно которому проблемы команды связаны с уходом ряда опытных инженеров. Глава команды подчеркнул, что инженеры уходили из команды и раньше.

«Это нормальный цикл. Из нашей команды ушёл Росс Браун, потом уходил Падди Лоу. А затем мы выиграли шесть титулов — или семь. Потом в «Мерседесе» появился Джеймс Эллисон, приходили и другие. Потом ушёл Энди Коуэлл.

Есть и молодые ребята. Набираясь опыта, они продвигаются по карьерной лестнице, начинают принимать важные решения. Поэтому я бы не сказал, что мы столкнулись с проблемами из-за этого. Текучка кадров — нормальный процесс», — цитирует Вольфа Autosport.

Ранее пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон фактически признался, что команда уже выбыла из борьбы за титул.

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