Хэмилтон объяснил, почему сильно волнуется перед Гран-при Майами
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что испытывает особое волнение перед Гран-при Майами (США).
«Ожидание очень нервное, ведь это будет очень важный этап для нас. Да, у нас есть гонка в Остине, Техас, которая всегда была отличной. В США моя первая гонка была в Индианаполисе в 2007 году.
Но сейчас, с сериалом Netflix Drive to Survive, у нас есть два Гран-при в США, а в следующем году будет ещё и гонка в Вегасе. Так что это действительно важное событие. Я думаю, что Формула-1 переживает бум в США. Я неоднократно приезжал сюда и никогда не понимал, почему люди здесь были не так впечатлены Формулой-1», — цитирует Хэмилтона Daily Express.
Хэмилтон после четырёх этапов сезона занимает четвёртое место.
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