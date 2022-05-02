Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Риккардо оценил шансы «Макларена» вмешаться в борьбу с «Феррари» и «Ред Булл»

Риккардо оценил шансы «Макларена» вмешаться в борьбу с «Феррари» и «Ред Булл»
Комментарии

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо полагает, что в будущем его команда может побороться с «Феррари» и «Ред Булл», которые лидируют в Формуле-1 в нынешнем сезоне. По словам австралийца, для этого необходимо доработать болид.

«Не поймите меня неправильно, но это оптимистичные амбиции быть лучше, чем третья команда в таблице. Да, конечно, первые две команды превосходят остальные.

Тем не менее, мы ещё можем многое узнать о нашем болиде. Впрочем, то же самое касается и других команд. Очевидно, что большой потенциал для роста у «Мерседеса». Я думаю, что можно прибавлять. И я говорю о серьёзном прогрессе, а не 0,1 или 0,2 секунды на круг.

Да, «Ред Булл» и «Феррари» тоже продолжат работу над болидом и будут двигаться вперёд. Но я думаю, что во второй половине сезона мы можем добиться большего», — цитирует Риккардо F1i.

Новость по теме
Риккардо выступил в защиту системы DRS после предложения Феттеля убрать её из Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022