Риккардо оценил шансы «Макларена» вмешаться в борьбу с «Феррари» и «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо полагает, что в будущем его команда может побороться с «Феррари» и «Ред Булл», которые лидируют в Формуле-1 в нынешнем сезоне. По словам австралийца, для этого необходимо доработать болид.
«Не поймите меня неправильно, но это оптимистичные амбиции быть лучше, чем третья команда в таблице. Да, конечно, первые две команды превосходят остальные.
Тем не менее, мы ещё можем многое узнать о нашем болиде. Впрочем, то же самое касается и других команд. Очевидно, что большой потенциал для роста у «Мерседеса». Я думаю, что можно прибавлять. И я говорю о серьёзном прогрессе, а не 0,1 или 0,2 секунды на круг.
Да, «Ред Булл» и «Феррари» тоже продолжат работу над болидом и будут двигаться вперёд. Но я думаю, что во второй половине сезона мы можем добиться большего», — цитирует Риккардо F1i.
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