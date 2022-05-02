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Воробьёв: на втором этапе RDS GP кардинально изменим подход к тренировкам

Воробьёв: на втором этапе RDS GP кардинально изменим подход к тренировкам
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Известный российский дрифтер Фёдор Воробьёв рассказал, как для него сложился первый этап RDS GP 2022 на Moscow Raceway, на котором он выбыл по итогам стадии ТОП-32.

«В первом заезде я был в роли «преследователя» и уже с постановки начал проигрывать примерно три корпуса лидеру. Пытался что-либо предпринять, но соперник держал небольшой угол и ехал по узкой траектории. В итоге из-за давления в задних шинах мне не удалось найти достаточный зацеп с трассой и сократить отставание — это моя недоработка.

Перед заездом в роли «лидера» я получил информацию от споттеров, что обязательно нужно выполнить судейское задание и «забрать» все зоны, включая «touch-and-go» и «outside zone». А свой шанс отыграться я найду именно в правильной траектории, потому что у оппонента она была неидеальна и гораздо хуже, чем в квалификации. В итоге второй заезд я провёл достаточно хорошо: сделал всё, что от меня требуется, и лишь перед финишем зацепил «no-go zone» (зону, которую требуется объезжать).

К сожалению, в результате парных заездов я не прошел в ТОП-16. Но мы сделали выводы, провели анализ и поняли, что требуется доработать и улучшить. Уже на втором этапе RDS GP, который пройдёт в Нижнем Новгороде, мы кардинально изменим подход к тренировкам и сразу начнём работать с давлением. Будет интересно, каких результатов я смогу добиться и сработает ли наша тактика», — написал Воробьёв в колонке для «Чемпионата».

«Оказалось, этот фактор меня дестабилизировал...» Воробьёв — о первом этапе RDS GP «Оказалось, этот фактор меня дестабилизировал...» Воробьёв — о первом этапе RDS GP
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