«Освобождаешься от любых страхов». Хэмилтон рассказал о своей любви к прыжкам с парашютом
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Семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон рассказал о своём опыте в прыжках с парашютом.
«Не знаю, я просто наслаждаюсь жизнью. Что тут скажешь… мне нравится эта свобода, свободное падение. Ты освобождаешься от любых страхов и просто живёшь.
Сколько прыжков я совершил? Где-то 80. Это не так уж много», — сказал Хэмилтон в эфире передачи Good Morning America.
Гран-при Майами состоится на следующих выходных. На данный момент зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет гонщик «Феррари» Шарль Леклер, который набрал 86 очков. Второе место занимает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». У него 59 очков. Третьим идёт его напарник Серхио Перес (54).
Ранее Хэмилтон признался, что испытывает особое волнение перед Гран-при Майами (США).
Новость по темеХэмилтон объяснил, почему сильно волнуется перед Гран-при Майами
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