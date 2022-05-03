Магнуссен рассказал об особенностях трассы в Майами

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Майами.
«Я посещал Майами довольно много раз. В прошлом году я участвовал в чемпионате IMSA в Америке и провёл там немного времени. Я также был в отпуске в Майами, когда мне сообщили, что я могу вернуться в Формулу-1! Думаю, вокруг гонки будет настоящий ажиотаж, так что будет здорово.
Здесь есть две большие возможности для обгона на двух очень длинных прямых. Затем на трассе есть хорошее сочетание скоростных и очень низкоскоростных участков, так что здесь есть хорошее сочетание, а две длинные прямые, на которых можно обгонять, надеюсь, сделают гонку захватывающей.
Думаю, что с этими новыми машинами произошли позитивные изменения в плане гонок друг с другом, и я определённо наслаждаюсь этим. Мне кажется, что здесь гораздо больше возможностей для того, чтобы атаковать. Чувствую себя акклиматизированным, хотя всё ещё работаю изо всех сил над тем, чтобы вернуться к полной физической форме, но я добился очень хорошего прогресса и иду к своей цели», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».
- 3 мая 2022
-
15:57
-
14:52
-
13:40
-
12:54
-
12:02
-
11:01
-
09:38
-
00:34
- 2 мая 2022
-
23:47
-
23:03
-
22:16
-
20:44
-
19:46
-
19:14
-
18:23
-
16:40
-
15:56
-
14:48
-
13:41
-
12:38
-
11:08
-
09:47
-
00:50
- 1 мая 2022
-
23:44
-
23:00
-
22:40
-
21:35
-
19:47
-
18:55
-
17:43
-
16:51
-
15:55
-
15:04
-
14:06
-
13:03