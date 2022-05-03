Магнуссен рассказал об особенностях трассы в Майами

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Майами.

«Я посещал Майами довольно много раз. В прошлом году я участвовал в чемпионате IMSA в Америке и провёл там немного времени. Я также был в отпуске в Майами, когда мне сообщили, что я могу вернуться в Формулу-1! Думаю, вокруг гонки будет настоящий ажиотаж, так что будет здорово.

Здесь есть две большие возможности для обгона на двух очень длинных прямых. Затем на трассе есть хорошее сочетание скоростных и очень низкоскоростных участков, так что здесь есть хорошее сочетание, а две длинные прямые, на которых можно обгонять, надеюсь, сделают гонку захватывающей.

Думаю, что с этими новыми машинами произошли позитивные изменения в плане гонок друг с другом, и я определённо наслаждаюсь этим. Мне кажется, что здесь гораздо больше возможностей для того, чтобы атаковать. Чувствую себя акклиматизированным, хотя всё ещё работаю изо всех сил над тем, чтобы вернуться к полной физической форме, но я добился очень хорошего прогресса и иду к своей цели», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».