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Хэмилтон: всегда найдутся люди, которые пинают тебя в непростые моменты. Я это понял

Хэмилтон: всегда найдутся люди, которые пинают тебя в непростые моменты. Я это понял
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Семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, где поделился мыслями о важности оставаться самим собой.

«Я так взволнован, и надеюсь, что вы тоже. Каждый день этой жизни – благословение. Мы можем преодолеть всё что угодно. Без неудачи нет успеха. Всегда найдутся люди, которые тебя любят, когда ты на подъёме, и пинают тебя в непростые моменты. Всё это я уже понял. Люди проецируют свои собственные недостатки, и я использую это как топливо. Я желаю всем любви и света в их жизненном пути, ничто не собьёт меня с моего. Не позволяйте никому мешать вам быть собой», — написал Хэмилтон.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Хэмилтон в настоящее время занимает седьмое место, имея в активе 28 очков.

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