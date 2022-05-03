Ушёл из жизни Тони Брукс по прозвищу гонщик-дантист. Он выиграл 6 Гран-при Формулы-1
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Британский автогонщик Тони Брукс скончался в возрасте 90 лет. Об этом стало известно сегодня, 3 мая.
Брукс был известен как гонщик-дантист, так как ранее он учился на зубного врача. На самом деле гонки были его хобби, которому он, однако, предавался настолько страстно, что в 1957-м стал напарником легендарного Стирлинга Мосса. Вместе они разделили первую победу британской команды на домашнем Гран-при в Эйнтри, за которой последовали ещё три победы и третье место в чемпионате 1958 года.
На протяжении всей карьеры Брукс настолько избегал публичности, что однажды Мосс так характеризовал своего товарища: «Величайший малоизвестный гонщик всех времён». В общей сложности Тони выиграл шесть Гран-при.
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