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«Мерседес» будет экспериментировать с болидом на Гран-при Майами

«Мерседес» будет экспериментировать с болидом на Гран-при Майами
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о предстоящем Гран-при Майами, который состоится в этот уик-энд.

«Уик-энд в Имоле сложился для нас очень тяжело. Джордж проделал отличную работу, финишировав на четвёртом месте с неперспективной стартовой позиции, но в случае с Льюисом мы не дали ему ни инструментов, ни позиции на трассе, за счёт чего он смог бы показать свой истинный темп.

С тех пор как мы вернулись из Италии, мы извлекли столько уроков, сколько смогли. Параллельно мы продолжали работать в аэродинамической трубе и на симуляторах. Нами было найдено несколько направлений для улучшения болида, и теперь мы будем проводить эксперименты в Майами. Мы намерены сопоставить все данные и, надеюсь, подтвердить путь развития на предстоящие гонки», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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