«Мерседес» будет экспериментировать с болидом на Гран-при Майами

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о предстоящем Гран-при Майами, который состоится в этот уик-энд.
«Уик-энд в Имоле сложился для нас очень тяжело. Джордж проделал отличную работу, финишировав на четвёртом месте с неперспективной стартовой позиции, но в случае с Льюисом мы не дали ему ни инструментов, ни позиции на трассе, за счёт чего он смог бы показать свой истинный темп.
С тех пор как мы вернулись из Италии, мы извлекли столько уроков, сколько смогли. Параллельно мы продолжали работать в аэродинамической трубе и на симуляторах. Нами было найдено несколько направлений для улучшения болида, и теперь мы будем проводить эксперименты в Майами. Мы намерены сопоставить все данные и, надеюсь, подтвердить путь развития на предстоящие гонки», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».
- 4 мая 2022
-
00:14
- 3 мая 2022
-
23:13
-
22:06
-
21:16
-
20:39
-
19:51
-
18:42
-
17:57
-
15:57
-
14:52
-
13:40
-
12:54
-
12:02
-
11:01
-
09:38
-
00:34
- 2 мая 2022
-
23:47
-
23:03
-
22:16
-
20:44
-
19:46
-
19:14
-
18:23
-
16:40
-
15:56
-
14:48
-
13:41
-
12:38
-
11:08
-
09:47
-
00:50
- 1 мая 2022
-
23:44
-
23:00
-
22:40
-
21:35