В «Феррари» отреагировали на уход из жизни Тони Брукса, известного как гонщик-дантист
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Пресс-служба итальянской команды Формулы-1 «Феррари» разместила новый пост в социальных сетях гоночного коллектива, отдав дань уважения скончавшемуся экс-пилоту британцу Тони Бруксу. За время карьеры Тони выступал и за «Феррари».
«Мы отдаём дань уважения Тони Бруксу, фантастическому гонщику, который внёс свой вклад в наше наследие. Наши мысли с его близкими», — говорится в сообщении «Скудерии».
Брукс был известен как гонщик-дантист, так как ранее он учился на зубного врача. Долгое время гонки были лишь его хобби, которому он предавался настолько страстно, что в 1957-м стал напарником легендарного пилота Стирлинга Мосса. В общей сложности в активе Брукса 39 Гран-при, в том числе семь за «Феррари», шесть побед и десять подиумов.
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