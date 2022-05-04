Уэббер: Хэмилтон наиболее опасен, когда прижат спиной к стене

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер высказался о выступлении пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне «Королевских гонок».



«Я думаю, что многие довольно суровы по отношению к Льюису. В Бахрейне он блестяще проехал и занял третье место. В Саудовской Аравии была задействована машина безопасности. Обстоятельства сложились не в его пользу и в Мельбурне. Только в Имоле ему было сложно в квалификации и в гонке. Все забывают, что большую часть очков он потерял не по своей вине. Льюис наиболее опасен, когда прижат спиной к стене. У него никогда не бывает недостатка в мотивации – вот почему он, вероятно, величайший гонщик всех времён», — приводит слова Уэббера Daily Mail.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Хэмилтон в настоящее время занимает седьмое место, имея в активе 28 очков.