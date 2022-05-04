Уэббер: Хэмилтон наиболее опасен, когда прижат спиной к стене

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер высказался о выступлении пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне «Королевских гонок».
«Я думаю, что многие довольно суровы по отношению к Льюису. В Бахрейне он блестяще проехал и занял третье место. В Саудовской Аравии была задействована машина безопасности. Обстоятельства сложились не в его пользу и в Мельбурне. Только в Имоле ему было сложно в квалификации и в гонке. Все забывают, что большую часть очков он потерял не по своей вине. Льюис наиболее опасен, когда прижат спиной к стене. У него никогда не бывает недостатка в мотивации – вот почему он, вероятно, величайший гонщик всех времён», — приводит слова Уэббера Daily Mail.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Хэмилтон в настоящее время занимает седьмое место, имея в активе 28 очков.
- 4 мая 2022
-
11:16
-
10:35
-
09:35
-
00:14
- 3 мая 2022
-
23:13
-
22:06
-
21:16
-
20:39
-
19:51
-
18:42
-
17:57
-
15:57
-
14:52
-
13:40
-
12:54
-
12:02
-
11:01
-
09:38
-
00:34
- 2 мая 2022
-
23:47
-
23:03
-
22:16
-
20:44
-
19:46
-
19:14
-
18:23
-
16:40
-
15:56
-
14:48
-
13:41
-
12:38
-
11:08
-
09:47
-
00:50
- 1 мая 2022
-
23:44