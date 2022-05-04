Ньюи — об аэротрубах: я бы полностью перешёл на технологию компьютерного моделирования
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Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи заявил, что отказался бы от аэродинамических труб в пользу компьютерного моделирования.
«Нам требуется слишком много времени, чтобы достичь желаемой скорости ветра. Из-за этого у нас значительно меньше времени для испытаний. Но что касается моей позиции, то я бы полностью перешёл на технологию компьютерного моделирования. К сожалению, не все так считают», — приводит слова Ньюи Auto Motor und Sport.
Ранее сообщалось, что «Ред Булл» намерен построить новую аэродинамическую трубу. Строительство должно начаться через два года. В Кубке конструкторов Формулы-1 «Ред Булл» после четырёх этапов со 113 очками занимает второе место. Лидером является «Феррари» — 124 очка.
Новость по теме«Ред Булл» построит новую аэродинамическую трубу
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