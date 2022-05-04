Тото Вольф выступил за проведение в Китае трёх Гран-при Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил надежду, что однажды в Китае пройдёт сразу три Гран-при Формулы-1.



«В последние два года мы не смогли приехать в Шанхай, хотя это важный рынок для нас. А вообще я бы хотел участвовать в гонках не только в Шанхае, но и в Пекине. Повторюсь, это фантастический рынок, и я считаю, что мы должны прочно закрепиться на нём. Сейчас у нас три гонки в США: в Лас-Вегасе, Майами и Остине. Если мы сможем сделать то же самое в Китае, будет здорово», — приводит слова Вольфа Xinhua.

В Кубке конструкторов Формулы-1 нынешнего сезона «Мерседес» занимает третье место, имея в активе 77 очков.

Ранее Вольф высказался о предстоящем Гран-при Майами, который состоится в этот уик-энд.