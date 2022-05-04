«А ещё две разные сыворотки». Льюис Хэмилтон рассказал, как ухаживает за кожей

Семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон рассказал о своём распорядке дня, в частности, какое место в нём занимает уход за кожей.



«Долгое-долгое время в моей жизни не было никакой рутины. Теперь по утрам я обливаюсь холодной водой и умываюсь специальным мылом для лица. Я использую лосьон типа тонера, а ещё две разные сыворотки», — сказал Хэмилтон в социальных сетях «Мерседеса».



После четырёх Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 Хэмилтон занимает седьмое место, имея в активе 28 очков. Его напарник Джордж Расселл занимает четвёртую позицию. На его счету 49 баллов. Возглавляет рейтинг с 86 очками пилот итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер.

Ранее о выступлении Хэмилтона в этом сезоне Формулы-1 высказался экс-гонщик Марк Уэббер.