Хилл: не думаю, что Расселл каким-либо образом унизил Хэмилтона

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне, испытывающем определённые сложности в новом сезоне Формулы-1.



«Джордж проделал абсолютно блестящую работу и выглядит очень здорово. Думаю, что Льюису просто немного не повезло. Всё это время он был согласен идти на эксперименты с настройками своего болида. Так что, возможно, иногда он шёл не тем путём, из-за чего и выглядел хуже. Но при этом Джордж определённо проделывает отличную работу. Не думаю, что он каким-либо образом унизил Льюиса. Я так не считаю.



Расселл проделал хорошую работу, но сможет ли он продолжать в том же духе весь сезон, если Льюис наконец найдёт общий язык с болидом? Посмотрим», — приводит слова Хилла GPFans.