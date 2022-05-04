Боттас рассказал об особенностях трассы в Майами
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Финский пилот «Альфа Таури» Валттери Боттас поделился мнением по поводу трассы в Майами.
«Было очень приятно видеть, что эта трасса действительно хорошо подходит для обгонов. То, как она была спланирована, как мне кажется, выглядит просто великолепно, так что у нас должна быть замечательная гонка. Здесь довольно длинные прямые и пара действительно хороших возможностей для обгона», — приводит слова Боттаса RaceFans.
Гран-при Майами состоится в ближайшие выходные. На данный момент зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет гонщик «Феррари» Шарль Леклер, который набрал 86 очков. Второе место занимает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». У него 59 очков. Третьим идёт его напарник Серхио Перес (54).
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