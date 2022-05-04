Сироткин назвал плюсы и минусы экспериментального формата квалификаций в Формуле-1

Российский гонщик Сергей Сироткин высказался по поводу обновлённого формата квалификации в Формуле-1.

«С одной стороны, данная идея кажется логичной и даже интересной, поскольку каждая машина по-своему работает на разных типах шин. Одни машины будут быстрее на «софте, а другие, наоборот, на «харде». Кроме того, помимо общей скорости, разные типы шин требуют и разного баланса машины, разных настроек, вплоть до настроек угла атаки переднего крыла.



По сути, такое нововведение — хороший челлендж для команд. Им необходимо собрать максимально универсальную машину и уметь её быстро и точно перенастраивать под разные типы шин, чтобы из каждого сегмента извлечь максимум.



При всех положительных аспектах этого нововведения есть момент, который для меня пока не до конца понятен: что будет с командами, которые вылетают на первом сегменте? Понятно, что те, кто доезжает до самого конца, смогут поработать на всех трёх типах шин. Для команд же, которые заведомо не могут выйти из первого сегмента, появляется свобода для манёвра и возможность настройки машины под определённый тип шин, чтобы выжать максимум только из них.



В этом случае лучше всего, на мой взгляд, немного изменить правила нового формата. Например, делать три полноценных сегмента, в которых участвуют все машины без исключения. Каждый из сегментов в таком случае проводить на разных типах шин, потом подводить среднее арифметическое всех результатов. И по итогам этих значений расставлять пилотов на стартовой решётке.



Это было бы интересно с точки зрения того, что лидеры бы серьёзнее относились к первым сегментам квалификации. Сейчас мы видим, что в том формате, который существует сегодня, в первом и втором сегменте квалификации пилоты едва ли едут в полную силу. Для них это, скорее, подготовительные сессии перед финальной попыткой в 3-м сегменте.

Если сделать так, чтобы в каждом из 3 сегментов квалификации у пилотов была бы необходимость показывать свой максимум, чтобы потом исходя из среднего арифметического стартовая позиция была как можно выше, это будет интереснее. Во-первых, такой формат добавит ещё больше накала и первому, и второму сегменту. Во-вторых, это дополнительный стресс и давление для пилотов, которые будут бороться за лидерство», — написал Сироткин в своём телеграм-канале.